Росія під виглядом навчань перекидає до кордону з Україною свої війська з "Ураганами" на озброєнні - розвідка

Також збройні сили РФ транспортують до кордону з Україною нові партії озброєння, інженерного обладнання та іншого майна для прихованої передачі до частин і підрозділів російсько-окупаційних бандформувань.

Біля кордону з Україною у польових таборах росіяни формують спецзагони найманців для підрозділів терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк повідомив на брифінгу з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

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«Російське воєнно-політичне керівництво збільшує кількість військ ЗС РФ неподалік кордонів з Україною. Зокрема, під виглядом участі у маневрах «Восток-2018» у райони зосередження вздовж українського кордону зі східних регіонів Росії переміщено окремі військові частини на штатній техніці, у т.ч. артилерійські підрозділи, які мають на озброєнні РСЗВ «Ураган»», - повідомив Гуцуляк.

Він додав, що у зазначених районах розгорнуто військові польові табори, на базі яких формуються спеціальні загони для забезпечення прихованої ротації та посилення передових позицій з’єднань і частин терористів.

“Частина загонів т.зв. «новобранців» комплектується виключно представниками Дагестану і Чечні. Водночас там формуються і т.зв. «казачі загони», частина з яких вже прибула у підпорядкування 1 АК окупантів”, - зазначив речник Міноборони.

За його словами, під виглядом маневрів командування збройних сил РФ також здійснює транспортування до кордону з Україною нових партій озброєння, інженерного обладнання та іншого майна для прихованої передачі до частин і підрозділів російсько-окупаційних бандформувань.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі бойовики вели вогонь з БМП і гранатометів, поранені двоє українських військових.