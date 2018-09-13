Слідчі ФСБ поїхали на окупований Донбас розслідувати вбивство Захарченка на запрошення "місцевої влади" - МЗС РФ

Таким чином офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відповіла на запитання про правові підстави відправки слідчих ФСБ Росії на схід України для розслідування ліквідації ватажка терористів Олександра Захарченка.

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що слідчі ФСБ поїхали на тимчасово окуповані території Донбасу розслідувати вбивство ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка на запрошення «місцевої влади» і перебуватимуть «на цій території».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила на брифінгу в Москві.

"Я хотіла б відповісти на поставлене мені на минулому брифінгу запитання журналістом з України Романом Цимбалюком, на якій підставі російські слідчі в'їхали на територію "ДНР".

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Я хочу сказати, що йдеться про російських експертів-криміналістів - вони перебуватимуть на цій території на запрошення місцевої влади і сприятимуть їм у розслідуванні теракту", - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключили причетності до вбивства російських спецслужб, для яких одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

3 вересня керівник служби оперативної інформації і міжнародних зв'язків ФСБ РФ Сергій Бесєда заявив, що фахівці російської спецслужби допомагають у «ДНР» в розслідуванні вбивства Захарченка.

При цьому в Кремлі відмовилися коментувати, на яких правових підставах ФСБ Росії проводить розслідування вбивства Захарченка.

7 вересня на брифінгу Захарова пообіцяла з'ясувати, на яких правових підставах слідчі ФСБ Росії вирушили на схід України розслідувати вбивство Захарченка.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що на засіданні Генеральної асамблеї ООН обговорюватиметься питання відправки Росією слідчих на Донбас.