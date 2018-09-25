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У Москві заарештували соратника Захарченка "Ташкента" - соцмережі

08:43, 25 вересня 2018
Війна
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Поки подробиць арешту Тимофєєва немає / фото Wikimedia Commons

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За інформацією користувачів мережі, терориста нібито затримали в Москві, однак про причини арешту поки немає даних.

Так, російська пропагандистка Майя Пирогова з посиланням на слова джерел пише: "Довго з'ясовували, фейк чи не фейк (арешт "Ташкента" - Ред.). Кілька знайомих з Москви підтвердили, що його "прийняли". За що і де утримують, продовжуємо намагатися дізнатися".

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Як повідомлялося раніше, Дмитро Трапезніков після того, як його усунули з посади "в. о. голови "ДНР", залишив окупований Донецьк. "Міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв (на прізвисько "Ташкент") теж виїхав до Росії.

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Теги: #ДНР#Москва#Замах на Тимофєєва