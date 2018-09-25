У Москві заарештували соратника Захарченка "Ташкента" - соцмережі

Подробиць про арешт "екс-міністра "ДНР" Олександра Тимофєєва "Ташкента" поки мало.

У соцмережах на одному з телеграм-каналів окупантів з'явилася інформація про арешт "екс-міністра "ДНР" Олександра Тимофєєва "Ташкента".

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За інформацією користувачів мережі, терориста нібито затримали в Москві, однак про причини арешту поки немає даних.

Так, російська пропагандистка Майя Пирогова з посиланням на слова джерел пише: "Довго з'ясовували, фейк чи не фейк (арешт "Ташкента" - Ред.). Кілька знайомих з Москви підтвердили, що його "прийняли". За що і де утримують, продовжуємо намагатися дізнатися".

Як повідомлялося раніше, Дмитро Трапезніков після того, як його усунули з посади "в. о. голови "ДНР", залишив окупований Донецьк. "Міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв (на прізвисько "Ташкент") теж виїхав до Росії.