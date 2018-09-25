Штаб ООС: в результаті вибуху міномета «Молот» постраждали двоє військових

Імовірна причина розриву міни, як вказали у Штабі, полягає в невірній підготовці боєприпасу до стрільби.

В результаті вибуху міни у каналі ствола міномету “Молот” 23 вересня постраждали двоє українських військових, загрози їх життю немає, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Як повідомляє прес-служба Штабу, бійці ОС дістали легкі поранення.

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«Двоє військовослужбовців (а не троє, як невірно вказали окремі засоби масової інформації) зі складу мінометного розрахунку отримали легкі дотичні поранення. 23 вересня під час виконання бойового завдання щодо ведення адекватного вогню у відповідь у каналі ствола міномету М120-15 “Молот” розірвалась міна», - вказано в повідомленні.

За даним фактом до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження за статтею 414 ч. 2 Кримінального кодексу України “Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення”.

«За попередніми висновками первинної перевірки, яка здійснювалася безпосередньо на місці, де відбувалася бойова робота, та в ході опитування поранених військовослужбовців, з'ясовано наступне. Ймовірно, причина розриву міни полягає в невірній підготовці боєприпасу до стрільби, в тому числі, недотримання правил її зберігання», - зазначили у штабі.

Стан поранених військовослужбовців задовільний, їм надається медична допомога у військовій медичній установі. Загрози для їхнього життя немає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в 72-й бригаді вибухнув міномет "Молот". Правозахисниця Ольга Решетилова заявляла про трьох поранених.

Відомий український волонтер Юрій Мисягін уточнив, що розрив ствола міномета "Молот" стався в зоні проведення ООС, на Світлодарській дузі.