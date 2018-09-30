Бойовики "ДНР" не пропустили спостерігачів ОБСЄ у чотири населені пункти

Окупанти не надали спостерігачам доступ для проведення моніторингу у районах населених пунктів Заїченко, Новоласпа, Сєдове та Новоазовськ.

Бойовики російсько-окупаційних бандформувань 28 вересня не допустили представників спеціальної спостережної місії ОБСЄ у чотири населені пункти у тимчасово непідконтрольній уряду частині території Донецької області.

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Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на сторінці прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Представники СММ ОБСЄ продовжують наражатись на систематичне перешкоджання їхній діяльності з боку формувань Російської Федерації. Згідно зі звітом СММ ОБСЄ від 28 вересня 2018 року окупанти не надали спостерігачам доступ для проведення моніторингу у районах населених пунктів Заїченко, Новоласпа, Сєдове та Новоазовськ", - йдеться у повідомленні.

За даними спостерігачів від 28 вересня,БПЛА місії зафіксував дві 100 мм протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра» збройних формувань РФ, розміщені з порушенням ліній відведення у районі Софіївки. Поблизу окупованого Довгого спостерігачами були зафіксовані три командно-штабні машини на базі БМП.

Крім того, згідно з інформацією, протягом 28 вересня українською стороною СЦКК спільно з СММ ОБСЄ здійснено координацію та супроводження виконання ремонтно-відновлювальних робіт на шламонакопичувачах 1-ї та 2-ї черги фенольного заводу у районі Залізного.