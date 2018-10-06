Повне поле "врожаю": військові на Луганщині показали, чим гатять окупанти "вдень і вночі" (відео)

Окупаційні війська змінили тактику – по позиціях Об’єднаних сил цілять не лише вночі, а й удень.

Окупанти на Луганщині біля Золотого використовують заборонений Мінськими угодами 120-й калібр.

Як йдеться в сюжеті «5 каналу», за словами бійців, мінометний обстріл у Золотому – це замість "доброго ранку". Окупаційні війська змінили тактику – по позиціях Об’єднаних сил цілять не лише вночі, а й удень. Усе поле всіяне вирвами.

Обстріл позицій українських захисників поблизу Золотого окупанти розпочинають вранці.

"Все було дуже тихо. Почули два виходи. Ми не розраховували, що то 120-ті. Думали, що то 82-а", – пригадує військовослужбовець Сергій.

Армійці швидко зайняли вогневі позиції, адже стріляли прицільно й активно.

"Тільки перший постріл іде противника, в нас хвилина-півтори – і всі готові. Це вже не раз перевірено", – каже Сергій.

"Летіло суто по наших позиціях. Тобто вони уже точно знали де наша зброя стоїть. Не можна було голови підняти", – пригадує боєць Надія.

Поки Сергій намагався вирахувати, звідки цілять окупанти, за кілька метрів від нього розірвалася міна. Життя врятувала каска.

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"Почули вибух голосний. Почув, що в каску щось ударило, і каска просто злетіла з голови. Добре, що вона була не пристебнута. Бо коли йде обстріл, наскільки я знаю, бо дуже довго служу, що при ударі в каску може поламати шию, чи ще що-небудь", – пояснює армієць.

"Зо дві години тривав обстріл. Ще паралельно працював снайпер. У нашого бійця пробило глушник. Добре, що попало в глушник, не в бійця", – пригадує боєць Євген.

Аби вгамувати ворога, воякам довелося відкрити вогонь у відповідь.

"Коли дають добро відкривати вогонь – відкриваємо. Вже якщо загрожує суто життю нашому, то так! Це все стрілецька зброя, дозволена за Мінськими угодами. Нічого не порушуємо", – запевняє 21-річні Надія, командир кулеметного відділення.

"Якщо вже знаєш точно, звідки йде стрільба, затихає все. Більше думаєш не за себе, а за тих, хто поруч з тобою. За себе мало, думаєш, щоб усе було добре з побратимами", – каже Надія.

Після атаки на позиції Об’єднаних сил, ворог припинив обстріл. Армійці досліджують "врожай".

"Це хвостовик від 120-го міномету, таких кілька штук. Це ті, що ми знайшли. ВОГ-17 АГС. Близько 2-3 "равликів". Це те, що ми змогли дістати", – каже Євген.

Після обстрілу позицій у Золотому окупант перекинув вогонь на сусідні позиції, а цей опорний пункт узяли на приціл ворожі снайпери.