Катастрофа Су-27: з'явилися кадри останніх хвилин перед злетом (відео)
10:38, 19 жовтня 2018Інциденти
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Унаслідок катастрофи Су-27 обидва пілоти загинули.
Пілоти загинули / Скріншот
Опубліковано останні кадри загиблих у катастрофі військового літака Су-27 пілотів у Вінницькій області 16 жовтня біля села Уланів.
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На них пілоти готуються до вильоту, йдеться в опублікованому ролику "Радіо Свобода".
Обидва пілоти, українець і американець, загинули. Командиром екіпажу був полковник Повітряних сил ЗСУ, льотчик першого класу Іван Петренко, американським пілотом був підполковник Сет Нерінг на прізвисько "Джетро".
Як повідомлялося, 16 жовтня в районі села Уланів у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Пізніше стало відомо, що на місці падіння військового літака рятувальники знайшли тіла двох пілотів.
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