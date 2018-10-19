Катастрофа Су-27: з'явилися кадри останніх хвилин перед злетом (відео)

Унаслідок катастрофи Су-27 обидва пілоти загинули.

Опубліковано останні кадри загиблих у катастрофі військового літака Су-27 пілотів у Вінницькій області 16 жовтня біля села Уланів.

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На них пілоти готуються до вильоту, йдеться в опублікованому ролику "Радіо Свобода".

Обидва пілоти, українець і американець, загинули. Командиром екіпажу був полковник Повітряних сил ЗСУ, льотчик першого класу Іван Петренко, американським пілотом був підполковник Сет Нерінг на прізвисько "Джетро".

Як повідомлялося, 16 жовтня в районі села Уланів у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Пізніше стало відомо, що на місці падіння військового літака рятувальники знайшли тіла двох пілотів.