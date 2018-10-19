Україна направить до Гаазького трибуналу новий доказ воєнного злочину Росії на Донбасі

Встановлено, що обстріл н.п. Золоте-4 вівся снарядами калібру 120 мм із м. Первомайськ Луганської області (тимчасово окупована територія).

Генеральною прокуратурою України задокументовано черговий факт порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни під час обстрілу населеного пункту Золоте-4 Луганської області і направить докази до Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ.

«13.10.2018 близько 17.00 год. з тимчасово окупованої території Луганської області російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, усупереч міжнародному гуманітарному праву здійснили прицільний обстріл м. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце події виїхала група у складі працівників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та співробітників Національної поліції України.

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Прокурорами вказаного управління з повним додержанням вимог процесуального законодавства України задокументовано факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни.

Зокрема, у ході огляду місця події виявлено, що внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарські споруди по вул. Першій Вільній у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району.

На теперішній час встановлено, що обстріл вівся снарядами калібру 120 мм із м. Первомайськ Луганської області (тимчасово окупована територія).

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду.

Активна робота Генеральної прокуратури України на відповідному напрямі триває.