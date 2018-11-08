У Росії заявили, що місія ОБСЄ повинна погоджувати з бойовиками польоти безпілотників над Донбасом

28 жовтня БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зник після фіксації ним російської військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

У Міністерстві закордонних справ РФ після виявлення на Донбасі безпілотником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ російського ЗРК «Оса» заявили, що місія повинна наперед узгоджувати з бойовиками маршрути польотів своїх безпілотних літальних апаратів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Наскільки нам відомо, СММ ОБСЄ вже вступила в контакт з представниками «ДНР», які обіцяли посприяти. Треба мати на увазі, що ще 22 жовтня «ЛДНР» направили у місію ОБСЄ прохання наперед повідомляти про маршрути польотів БПЛА ОБСЄ і оснащувати їх проблисковими маяками», - зазначила Захарова.

За її словами, така необхідність виникла у зв'язку з тим, що українські військові нібито все частіше використовують «ударні безпілотники».

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Захарова заявила, що у МЗС РФ викликає подив спільна заява Німеччини і Франції у зв'язку зі зникненням на сході України безпілотника СММ ОБСЄ, в якій відповідальність за зникнення БПЛА покладено на Росію.

Захарова зазначила, що автори заяви висунули звинувачення «безпідставно, не дочекавшись результатів розслідування».

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зник після фіксації ним російської військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донбасу. БПЛА зафіксував ЗРК «Оса», автоцистерну для пального, а також колону із 7 вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону.

1 листопада Німеччина і Франція оприлюднили спільну заяву, в якій поклали на РФ і контрольованих нею бойовиків відповідальність за збиття безпілотника місії ОБСЄ на Донбасі.

Крім того, 31 жовтня спостерігачі СММ ОБСЄ заявили, що над окупованою частиною Луганської області було обстріляно безпілотний літальний міні-апарат місії. Спостерігачам вдалося приземлити безпілотник неушкодженим.