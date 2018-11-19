Сили ООС завдали потужного удару по окупантах на Донбасі - у бойовиків значні втрати

За даними розвідки, протягом минулої доби росіяни втратили 7 найманців: троє окупантів були знищені, ще четверо - поранені.

У неділю, 18 листопада, російські найманці на Донбасі 16 раз обстріляли позиції українських військових, при цьому 5 разів - з забороненого Мінського угодами озброєння

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Так, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Майське, Верхнєторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутово.

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Опорні пункти української армії біля Новотошківського і Світлодарська терористи обстріляли з 120-мм мінометів, а позиції в районах Травневого і Жолобка - з 82-мм мінометів і артилерії калібру 122 мм.

Під час ворожого обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Однак, за даними розвідки, протягом минулої доби росіяни втратили 7 найманців: троє окупантів були знищені, ще четверо - поранені.

З початку доби 19 листопада загарбники з 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли позиції в районі Жолобка. В результаті обстрілу ніхто з бійців Об'єднаних сил не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі неотведенные "Гради".