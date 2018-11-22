Окупанти збільшили угруповання військ в районі Горлівки - Тимчук

Тимчук відзначає появу й розгортання на прихованих вогневих позиціях цілого ряду артилерійських підрозділів противника.

Російсько-окупаційні війська завершують комплекс заходів щодо посилення угруповання в районі Горлівки і на ділянці Озерянівка - Ясинувата.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Командування "1-го АК ДНР" ("ОТК "Донецьк") закінчує комплекс заходів щодо посилення свого угруповання в районі Горлівки і на ділянці Озерянівка - Ясинувата", - написав він.

Тимчук відзначив появу та розгортання на прихованих вогневих позиціях цілого ряду артилерійських підрозділів противника в системі так званих "чергових артилерійських засобів". "Всього відзначається перекидання в даний район 3 нових 4-6 гарматних батарей (в основному 122-міліметрової ствольної та самохідної артилерії)", - додав він.

За словами Тимчука, хід розгортання цих артилерійських підрозділів контролюється спеціальною комісією зі штабу "1-го АК ДНР".

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Крім того, створені резервні підрозділи (в основному у вигляді резервних взводів із наданою бронетехнікою - по 4-5 БМП і по 2-3 танка), які утримуються в другій лінії в підвищених ступенях готовності на додаток до підрозділів, які займають першу лінію.

Як повідомив Тимчук, заходи щодо посилення готувалися й проводяться за відпрацьованою схемою, схожою зі схемою, за якою командування "1-го АК ДНР" раніше провело на ділянці на південь від Докучаєвська і на приморському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.