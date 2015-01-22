У Донецьку сили АТО і бойовики обмінялися тілами загиблих в аеропорту - джерело

Про це повідомляє hromadske.tv.

За словами джерел, це мало статися в районі залізничного вокзалу.

У свою чергу, у прес-службі «уряду ДНР» підтвердили, що обмін тілами відбувся, проте ніяких подробиць щодо обставин і кількості не повідомили.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі інформацію про те, що аеропорт повністю зруйнований і українські військовослужбовці залишили його, поширив журналіст Юрій Бутусов. Потім вранці батальйон "Азов" повідомив, що українським військовим довелося покинути територію донецького аеропорту.

Міністерство оборони, у свою чергу, спростувало інформацію про те, що українські військові покинули аеропорт Донецька. В даний час там йдуть запеклі бої.