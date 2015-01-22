Amnesty International засудила знущання над полоненим "кіборгом" у Донецьку

Про це йдеться в заяві правозахисників, оприлюдненій на сайті організації.

Нагадується, що терористи захопили в полон 16 бійців, які захищали аеропорт Донецька, і провели їх «коридором ганьби» вулицями Донецька.

"У ЗМІ з’явилося відео, на якому видно, що принаймні одного з них побили. Жорстоке поводження з ув’язненими є порушенням міжнародного гуманітарного права», - наголосили в організації.

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У заяві також зазначається, що з моменту першого проголошення режиму припинення вогню на Донбасі у вересні 2014 року сотні людей були вбиті, оскільки «обидві сторони більше і більше втягуються в насильницьке протистояння».

"В цілому майже 5000 осіб померли з початку конфлікту в минулому році", - зауважили у Amnesty International.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня бойовики підірвали перекриття нового терміналу Донецького аеропорту. Також протягом дня тривали запеклі бої за об'єкт.

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Щонайменше 6 захисників Донецького аеропорту загинули, 16 поранених українських військовослужбовців потрапили у полон до бойовиків так званої "ДНР".