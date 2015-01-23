Спостерігачі ОБСЄ визначили, звідки обстріляли тролейбус в Донецьку

Про це йдеться в доповіді з першими результатами розслідування обстрілу спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає ТСН.

"Після аналізу двох кратерів, виявлених на місці події, спостерігачі прийшли до висновку, що постріли, від яких вони залишилися, походять з північно-західного напрямку", - йдеться в повідомленні.

У доповіді йдеться про те, що постріли, швидше за все, були зроблені з мінометного або артилерійського знаряддя.

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Спостерігачі ОБСЄ прибули на місце через 20 хвилин після події. Вони побачили сімох загиблих - трьох чоловіків, трьох жінок, стать ще одного загиблого спостерігачам встановити не вдалося.

Три тіла були в тролейбусі, три - в безпосередній близькості від нього, ще один загиблий був у згорілій машині, яка перебувала в 20 метрах від тролейбуса.

Пізніше члени СММ зв'язалися з представником Донецького міського моргу, який сказав, що до моргу було доставлено тіла восьми жертв.

13 постраждалих при обстрілі людей було госпіталізовано в Донецьку обласну травматологічну лікарню. За словами головного хірурга, всі вони отримали серйозні травми, які потребують операції.