Спостерігачі ОБСЄ визначили, звідки обстріляли тролейбус в Донецьку
Постріли по тролейбусу в Донецьку, в результаті яких загинуло вісім осіб, були зроблені з північно-західного напрямку.
Про це йдеться в доповіді з першими результатами розслідування обстрілу спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає ТСН.
"Після аналізу двох кратерів, виявлених на місці події, спостерігачі прийшли до висновку, що постріли, від яких вони залишилися, походять з північно-західного напрямку", - йдеться в повідомленні.
У доповіді йдеться про те, що постріли, швидше за все, були зроблені з мінометного або артилерійського знаряддя.
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Спостерігачі ОБСЄ прибули на місце через 20 хвилин після події. Вони побачили сімох загиблих - трьох чоловіків, трьох жінок, стать ще одного загиблого спостерігачам встановити не вдалося.
Три тіла були в тролейбусі, три - в безпосередній близькості від нього, ще один загиблий був у згорілій машині, яка перебувала в 20 метрах від тролейбуса.
Пізніше члени СММ зв'язалися з представником Донецького міського моргу, який сказав, що до моргу було доставлено тіла восьми жертв.
13 постраждалих при обстрілі людей було госпіталізовано в Донецьку обласну травматологічну лікарню. За словами головного хірурга, всі вони отримали серйозні травми, які потребують операції.