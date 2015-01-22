На місце обстрілу зупинки в Донецьку прибули спостерігачі ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хаг.

"Сьогодні вранці ми послали на місце цього інциденту патруль. Зараз він там і знаходиться", - сказав він і додав, що збирається інформація.

Читайте такожБойовики привезли на обстріляну зупинку в Донецьку полоненого "кіборга" для знущаньЗа словами Хага, наразі йдеться про 7 загиблих, проте інформація ще не остаточна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, близько 8.30 ранку, бойовики завдали вогневого удару по зупинці громадського транспорту у Ленінському районі міста Донецька.

"Місце обстрілу знаходиться на значній відстані - понад 20 км - від території, де відбуваються бойові дії у аеропорту м. Донецька. Таким чином, зброя була використана бойовиками умисно саме проти цивільного населення", - підкреслили у прокуратурі Донецької області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

За різними даними загинуло від 7 до 13 осіб.