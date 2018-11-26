Під час атаки у Керченській протоці РФ застосувала авіацію – Муженко

За даними Генштабу ЗСУ, російський Су-30 здійснив таку атаку з витратою двох ракет.

Під час атаки на українські кораблі у Керченській протоці також була застосована авіація Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Він зазначив, що сьогодні стало відомо, що «в ході атаки на українські кораблі була також застосована авіація РФ. Су-30 здійснив таку атаку з витратою двох ракет».

Читайте такожОпублікований список захоплених Росією українських моряків

Муженко повідомив, що під час вчорашніх подій було поранено трьох українських військових, а ще трьох - травмовано. Він сказав, що троє поранених військових, за повідомленням українських розвідувальних органів, госпіталізовані і перебувають у Керчі в лікарні імені Пирогова. Українські кораблі знаходяться також в Керчі.

За словами начальника Генштабу, решта українських військовослужбовців перебувають «в невідомих місцях, і їхня доля поки нам не відома».

Муженко наголосив, що відповідні дії Російської Федерації можна кваліфікувати як агресію, бо територія будь-якого судна є суверенною територією держави, до якої воно належить.

Читайте такожРосія розмістила на кордоні 500 ударних літаків - розвідка

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливості проходу через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.