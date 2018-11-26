Атака РФ в Азовському морі: один з поранених українських моряків у критичному стані – Єльченко

Загалом у полоні росіян знаходяться 23 українських моряки.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, шо за попередньою інформацією, один із поранених росіянами у районі Керченської протоки українських моряків перебуває у критичному стані.

Про це він заявив під час екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо України.

Він зазначив, що «українські кораблі «Бердянськ» та «Нікополь» були знешкоджені, після того, як були змушені зупинитися – їх захопили спецпідрозділи ФСБ РФ».

«В результаті 6 українських моряків було поранено, трьох з них – серйозно та, за попередньою інформацією, один із них перебуває у критичному стані», - додав представник України в ООН.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, що сів на мілину", заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь у відповідності з міжнародними нормами, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир - всупереч Конвенції ООН по морському праву і Договором між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згодом під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні, заблоковані і за ним було використано озброєння на ураження. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.