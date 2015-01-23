Бойовики звільнили з полону 3 бійців і віддали Україні тіла 8 загиблих захисників Донецького аеропорту

Вісім тіл загиблих в Донецькому аеропорту віддали Україні, повідомляє ТСН.День.

Також терористи "ДНР" повернули ще 3 живих військовополонених. Водночас ще 24 й досі залишаються у полоні бойовиків. Особи більшості з них уже встановили. Частина полонених навіть змогла поспілкувалася із рідними телефоном. Чимало з них зараз перебувають в лікарнях Донецька.

Представники служби безпеки, кажуть в Генштабі, ведуть переговори щодо визволення солдатів. Однак, визнають, про точну дату визволення говорити зарано. Домовленості існують лише щодо тих, хто потрапив в полон раніше.

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Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про звільнення трьох українських військовослужбовців, захоплених терористами в районі Донецького аеропорту, підтвердив сьогодні на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко.

"Ми вчора вже забрали 3 наших хлопців...", - сказав Лисенко, уточнивши, що мова йде про військовослужбовців, які потрапили в полон в районі Донецького аеропорту.

При цьому Лисенко наголосив, що робота з визволення українських військовослужбовців, захоплених терористами в зоні бойових дій, йде постійно. "І повірте, в нас є на кого їх міняти", - додав Лисенко.

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Також він додав, "що за нашою інформацією, є понад 600 військовослужбовців, які знаходяться в руках бойовиків".

Як повідомляв УНІАН, 19 січня бойовики підірвали перекриття нового терміналу Донецького аеропорту. Також протягом дня тривали запеклі бої за об'єкт.

Щонайменше 6 захисників Донецького аеропорту загинули, 16 поранених українських військовослужбовців потрапили у полон до бойовиків так званої "ДНР".