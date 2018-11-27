Напередодні воєнного стану: в районі ООС зберігається відносна тиша
Протягом доби станом на 18.00 уздовж лінії зіткнення на Донбасі зберігалася відносна тиша.
Про це прес-центр Операції Об'єднаних сил повідомляє в Facebook.
«Вогнева активність ворога зафіксована на луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське. Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що внаслідок бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.
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Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання в повній бойовій готовності, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем і готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.
Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Степан Полторак заявив, що зараз опрацьовується питання створення Об'єднаного центру для координації дій Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ в зв'язку з введенням воєнного стану в ряді областей України.