Вбито ватажка "козаків" Первомайська - бойовика на прізвисько "Малиш" - ЗМІ

Про це повідомляє "інформаційний центр" бойовиків з посиланням на джерела в "народній міліції" так званої "ЛНР", повідомляє Газета.ру.

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«У Первомайську сьогодні виявлені тіла глави адміністрації міста Євгена Іщенка і ще трьох людей, особи яких встановлюються», - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в місті Первомайську Луганської області призначений новий «смотрящий» - комендант на прізвисько «Малиш», раніше в місті не відомий.

Насправді, в побуті «Малиш» - це ніхто інший як Іщенко Євген Станіславович, 15.07.1969 року народження, уродженець Нижнього Новгорода, колишній житель Цюрюпінська Херсонської області, в кінці 90-х брав активну участь у діяльності одного із злочинних угруповань Первомайська, гастролерів по всьому пострадянському простору, пише Sevdon.

Як повідомляють самі жителі міста, Іщенко в Первомайську ніхто не бачив вже приблизно з 1998 року, коли він поїхав на заробітки в Росію. Саме там "Малиш" був засуджений на 15 років за організацію розбійного нападу і вбивства, і відбував термін в колонії суворого режиму.

За два роки до закінчення терміну відсидки, внаслідок появи інтересу до «Малиша» з боку співробітників ФСБ РФ, він був відпущений на свободу, після чого «осів» у Первомайську, вичікуючи команди до дії, яку, швидше за все, він і отримав середині 2014 року.