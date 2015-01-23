Ватажок бойовиків Захарченко хоче віддати наказ не брати полонених

20:36, 23 січня 2015
Війна
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Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко після обстрілу зупинки у Донецьку має намір віддати наказ не брати полонених.

REUTERS

"Після цієї трагедії я віддам наказ більше полонених не брати. Нам не потрібні обміни", - заявив Захарченко, маючи на увазі обстріл бойовиками тролейбусів у Донецьку, пише ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики "ДНР" остаточно відмовилися від мирних переговорів.

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