Ватажок бойовиків Захарченко хоче віддати наказ не брати полонених

"Після цієї трагедії я віддам наказ більше полонених не брати. Нам не потрібні обміни", - заявив Захарченко, маючи на увазі обстріл бойовиками тролейбусів у Донецьку, пише ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики "ДНР" остаточно відмовилися від мирних переговорів.