Ватажок бойовиків Захарченко хоче віддати наказ не брати полонених
20:36, 23 січня 2015Війна
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Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко після обстрілу зупинки у Донецьку має намір віддати наказ не брати полонених.
REUTERS
"Після цієї трагедії я віддам наказ більше полонених не брати. Нам не потрібні обміни", - заявив Захарченко, маючи на увазі обстріл бойовиками тролейбусів у Донецьку, пише ТАСС.
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Як повідомляв УНІАН, бойовики "ДНР" остаточно відмовилися від мирних переговорів.
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