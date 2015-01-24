Маріупольці вийшли на мітинг-реквієм (фото)

Як повідомляє маріупольське видання «і24», люди зібралися на площі на перетині проспектів Леніна і Будівельників, щоб ушанувати пам'ять загиблих захисників донецького аеропорту, мирних жителів Донецька і тих, хто постраждав сьогодні в результаті обстрілу мікрорайону «Східний».

Люди принесли свічки і плакати «Я – Маріуполь». У багатьох в руках і на плечах державні прапори. Священики прочитали молитву про загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в результаті обстрілу терористами Маріуполя з «Градів» загинули 15 осіб, 46 дістали осколкові поранення, серед потерпілих 12-річна дівчинка. Снаряди влучили у місця масового скупчення людей - магазини і ринки. В основному люди у момент попадання снарядів перебували на вулиці. Усіх постраждалих доставили до лікувальних закладів міста.