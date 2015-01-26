На Донбасі біля українського блокпосту підірвався смертник: загинув солдат - ЗМІ
03:26, 26 січня 2015Війна
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25 січня ввечері на одному з блокпостів в районі Мар'їнки, що на Донбасі, вибухнув автомобіль зі смертником.
На Донбасі біля українського блокпосту підірвався смертник / УНІАН
Один український солдат загинув, один або двоє важко поранені, повідомляє "Думська".
"Одеська 28-я гвардійська мехбригада продовжує нести втрати на Сході країни. Ще один боєць мехбригади, за неперевіреною інформацією, загинув у результаті артобстрілу у Красногорівки, що біля Мар'їнки", - пише видання.
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Подробиці уточнюються.
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