На Донбасі біля українського блокпосту підірвався смертник: загинув солдат - ЗМІ

Один український солдат загинув, один або двоє важко поранені, повідомляє "Думська".

"Одеська 28-я гвардійська мехбригада продовжує нести втрати на Сході країни. Ще один боєць мехбригади, за неперевіреною інформацією, загинув у результаті артобстрілу у Красногорівки, що біля Мар'їнки", - пише видання.

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Подробиці уточнюються.