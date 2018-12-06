"Ви перете білизну в машинці вбитої на городі бабусі": Чичеріна видала черговий фейк про ЗСУ

Затята прихильниця терористів "ЛДНР" знову відзначилася фейком про українців.

Російська співачка-прихильниця терористів "ЛДНР" Юлія Чичеріна зробила нову скандальну заяву про українців.

На своїй сторінці у Facebook артистка, яка співає для бойовиків, опублікувала маразматичний пост про те, як бійці ЗСУ нібито вивозили зі зруйнованих міст Донбасу побутову техніку.

Читайте такожРосійська рок-зірка "засвітилася" в окупованому Донецьку з концертом (фото)

"Загартовані в котлах заробітчани вивозили пральні машинки разом з білизною, холодильники разом з їжею, ворота, вирвані з болтами, віконні рами, одяг, не гребували нічим, українська служба доставки "Нова пошта" продала "владі "ДНР" дані паспортів всіх мародерів ЗСУ", - написала Чичеріна.

Співачка переконана, що оголошений воєнний стан в Україні "розв'язує руки для пограбування простих жителів".

"Тепер смійтеся над своїми героями, можливо, ви перете білизну в машинці вбитої на городі бабусі або загиблого на робочому місці електрика, сміх продовжує життя, звичайно, але якість життя прямо залежить від причин вашого сміху", - додала скандальна артистка.

Раніше російська співачка Юлія Чичеріна оскандалилася заявою про те, що на Донбасі з української сторони воюють "негри", які нібито "приїжджають на сафарі, п'ють каву і хе*ячать електриків на стовпах і стареньких у городі".