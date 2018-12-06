Спостережний політ США біля Криму підтверджує зобов’язання Вашингтону перед Україною - посольство

Раніше повідомлялось, що американські літаки Lockheed EP-3E і Boeing OC-135B сьогодні продовжили моніторинг біля окупованого Криму.

Сполучені Штати Америки зі своїми союзниками провели надзвичайний спостережний політ над Україною згідно з Договором про відкрите небо.

Читайте такожРада дозволила Морській охороні ДПСУ стріляти без попередження для відбиття нападу

Як повідомляє Посольство України в США у Facebook, цей політ підтверджує зобов’язання США перед Україною та іншими державами-партнерами.

"Напад Росії на українські кораблі в Чорному морі поблизу Керченської протоки є небезпечною ескалацією на фоні посилення провокаційної та загрозливої діяльності", - цитує посольство офіційне повідомлення Міністерства оборони США.

Як заявили українські дипломати, оборонне відомство США також наголошує на тому, що покращення відносин з Росією неможливе, "доки продовжується незаконна та дестабілізуюча діяльність проти України чи будь-якої іншої держави".

Раніше повідомлялось, що американські літаки Lockheed EP-3E і Boeing OC-135B сьогодні продовжили моніторинг біля окупованого Криму.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".