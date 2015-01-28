Сили АТО знищили танк і гармату «Нона» бойовиків - Міноборони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

«За інформацією прес-центру оперативного командування «Північ», за добу особовим складом цього органу військового управління в зоні проведення антитерористичної операції знищено: 1 танк терористів, 1 САУ і 1 САО 2С9. Кількість убитих і поранених бойовиків уточнюється», - йдеться в повідомленні.

«Противник продовжує інтенсивні артилерійські обстріли позицій військ сектора, слід очікувати подальших спроб противника з встановлення контролю над окремими ділянками місцевості в районі відповідальності військ ОК «Північ»», — зазначають в Міноборони.

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За добу зафіксовано 41 обстріл позицій військ сектора. Найбільш напружена ситуація залишається в районі населених пунктів Станиця Луганська, Щастя, Нижнє, Кримське, Трьохізбенка. Під обстріл потрапив особовий склад, який виконує бойові завдання в районі населених пунктів Кримської, Станично-Луганське, Трьохізбенка, Макаров, Вільхова, Щастя. Незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь з РСЗВ БМ-21 «Град», 33 рази зі ствольної артилерії і мінометів, в інших випадках зі стрілецької зброї.