На Донбасі бойовики 10 раз обстріляли ЗСУ, двоє військових поранені

Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення.

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку.

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Також, як зазначається, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Зайцеве, що на Горлівському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Славне, Північне - на Донецькому напрямку та по населеному пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.