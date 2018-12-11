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На Донбасі бойовики 10 раз обстріляли ЗСУ, двоє військових поранені

18:29, 11 грудня 2018
Війна
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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових / фото УНІАН

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення.

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку.

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Також, як зазначається, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Зайцеве, що на Горлівському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Славне, Північне - на Донецькому напрямку та по населеному пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

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Теги: #Донбас#обстріл#війна