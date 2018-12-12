Журналіст назвав цілі Путіна щодо України

За словами журналіста, Путін може атакувати Кримський канал, Маріуполь та Бердянськ.

Російський президент Володимир Путін й надалі буде вичавлювати Україну з Азовського моря, щоб відкрити поставку води в окупований Крим з материка.

Найбільш ймовірні нові цілі для атаки – Кримський канал, Маріуполь та Бердянськ, сказав журналіст Аркадій Бабченко в інтерв'ю "Обозревателю".

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"Путіну критично важливо відкрити поставки питної води в Крим, бо там закінчується вода. Тому він може атакувати Кримський канал, Маріуполь і Бердянськ. Звичайно, може полізти й на Донбас. Чи полізуть вони далі на Харків чи на Дніпро, — цілком можливо. Чому б і ні? Кремль не залишить Україну в спокої. Недавно читав статтю якогось генерала, де були описані точки дестабілізації ситуації в країні. Це — втрата орієнтації у суспільстві, хто свій, а хто чужий, розгойдування ситуації за будь-якими темами: релігійними, етнічними, расовими, насадження свого кандидата. Ось це зараз і відбувається в Україні", – зазначив Бабченко.

Журналіст вважає, що російське суспільство не стане чинити опір таким діям, оскільки пропаганда запрограмувала їхню свідомість на війну.

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