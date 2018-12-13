Терорист Бородай озвучив марення російських найманців на Донбасі

За словами терориста, "ЛНР" і "ДНР" створювали як "тимчасовий захід".

Терорист РФ Олександр Бородай заявив, що російські найманці та він особисто вторглися на Донбас не для створення "республік" "ДНР" і "ЛНР".

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Про це бойовик розповів в інтерв'ю ЗМІ окупантів. "Метою створення республік було їхнє приєднання до Російської Федерації. Республіки створювалися як вимушений, тимчасовий захід... Ми всі прагнемо до того, щоб Донбас став частиною РФ", - заявив терорист.

Нагадаємо, 4 квітня на сайті Ukraina.ru вийшло інтерв'ю з російським терористом Борадаєм, якого Кремль призначив першим керівником окупованої частини Донецької області в 2014 році. Зараз Бородай очолює так званий «союз» російських добровольців, які воювали на Донбасі.

В інтерв'ю, зокрема, Бородай зазначив, що в 2014 році законному меру Донецька Олександру Лук'янченку заявив, що Росія прийшла в Донецьк назавжди.