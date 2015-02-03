Стрєлков хоче мобілізуватися в армію "ДНР"

Як повідомляє телеканал "Дождь", заява відставного полковника ГРУ Генштабу ЗСУ Росії опублікована в понеділок, 2 лютого, на сторінці його прихильників у фейсбуці.

"Щодо мобілізації. У зв'язку з тим, що моя дружина є корінною уродженкою Донбасу (народилася на території "ДНР"), прошу розглянути можливість мобілізації мене до лав збройних сил "ДНР", - заявив Стрєлков.

У заяві він також перерахував свої військово-облікові спеціальності, навички та досвід.

Стрєлков зазначив, що в будь-якій зі своїх якостей готовий бути призваний на службу в "армію" чи "органи безпеки" "ДНР" або "ЛНР". Зацікавлених посадових осіб "народних республік" він попросив звертатися в "особисті повідомлення".

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"На жаль, пророкую, що перспектива мого повернення в будь-якій якості викличе не так паніку у командування ЗСУ, <...> як у командування ВСН ("Збройних сил "Новоросії")... І все ж подивимося. А раптом?" - додав колишній головком армією донецьких сепаратистів.

Стрєлков також зазначив, що найкраще направити його в артилерійський розрахунок. За його словами, мінометником і піхотинцем йому бути вже "важкувато", бо він погано бігає, і його суглоби сильно болять. "Але якщо варіант буде тільки такий - піду, що поробиш", - підсумував він.