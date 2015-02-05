ІС: Бойовикам не вистачає снарядів, поставки з Росії не перекривають витрат боєприпасів (відео)

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«У першу чергу - до ствольної артилерії і РСЗВ. За підрахунками самих бойовиків, вогневий дивізіон на напрямку "головного удару" в середньому протягом доби вистрілював в ході "наступу" до 150 тонн снарядів. Поставки з Росії не перекривають таку витрату боєприпасів. Цим викликано деяке зниження інтенсивності обстрілів з боку терористів протягом останніх діб», - повідомляє Тимчук.

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Зараз командування російсько-терористичних військ намагається вирішити дану проблему. На станцію розвантаження Іловайськ протягом кількох останніх діб за ніч прибуває в середньому 2 облікових ешелону боєприпасів найбільш використовуваних калібрів, які за наступний світловий день доставляються або безпосередньо на вогневі позиції.

«Оперативні заявки на отримання боєприпасів від окремих формувань бойовиків задовольняються автомобільним транспортом. Так, після перекидання в район Донецька потужної артилерійської групи російсько-терористичних військ (26 одиниць САУ 2С19 «Мста-С»), вже протягом трьох діб бойовики автотранспортом перекидають в Донецьк боєприпаси для даної артгрупи (у середньому за добу фіксується до 20 завантажених «Камазів»)», - повідомив Тимчук.