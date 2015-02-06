Сили АТО відбили атаку бойовиків в районі Щастя - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

За його словами, в основному це були «підрозділи ЛНР».

«Однак у всіх випадках групи противника були зупинені і відкинуті на вихідні рубежі силами української артилерії», - повідомляє Тимчук.

Читайте такожБойовики обстріляли Станицю Луганську забороненими касетними боєприпасами - Москаль

Крім того, за інформацією ІС, в районі Докучаєвська і Оленівки бойовики намагаються стабілізувати ситуацію «на фронті». В даний район прибуло посилення (6 ББМ та 2 мінометних підрозділів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з боку Алчевська під Дебальцеве відправлений з «ЛНР» якийсь «загін спеціального призначення» загальною чисельністю до 70 осіб. Близько 80% особового складу даного підрозділу - громадяни РФ.