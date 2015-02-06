ІС: Бойовики намагаються проникнути в тил українських військ в районі Дебальцевого (відео)

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Терористи продовжують обстріли позицій українських військ зі ствольної артилерії і РСЗВ. З району н. п. Калиново російсько-терористичні війська висунули 6 бронегрупп (кожна бронегруппа - до 3 танків і 4-5 бойових броньованих машин (ББМ) з піхотним прикриттям)», - повідомляє Тимчук.

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За інформацією ІС, відзначаються спроби проникнення саме цих груп до тилу українських військ через тактичні розриви в бойових порядках підрозділів, а також нанесення вогневих ударів по окремих позиціях українських військ.

Крім того, на північ від Дебальцевого зафіксована спроба атаки конвою постачання українських військ силами диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.

«У ході зіткнення частина ДРГ противника була знищена бойовою охороною колони», - повідомив Тимчук.