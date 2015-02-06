Поблизу Маріуполя бойовики з "Градів" обстріляли блокпости сил АТО

Бойовики обстріляли з "Градів" та важкої артилерії блокпости ЗСУ та полку "Азов" поблизу Маріуполя у зоні АТО.

Про це у Facebook повідомив полк "Азов". Інформації про жертви поки що немає. Читайте такожСили АТО виявили бойовиків, які обстрілювали житлові райони Авдіївки під виглядом батальйону "Айдар" Також повідомляється про мінометний обстріл Павлополя.

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