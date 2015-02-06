В Станиці Луганській в одному з будинків Нацгвардія знайшла радіоцентр

Дальність роботи передавача може досягати 300, в найкращому разі до 500 кілометрів / vv.gov.ua

Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, під час відпрацювання місця, де постійно пропадав радіозв'язок, військовослужбовці батальйону ім. Кульчицького помітили за парканом одного з будинків велику антену.

Місцеві жителі розповіли військовим, що в будинку проживають чоловік і жінка, яких вони характеризували як прихованих осіб, що не бажали йти на контакт. Згодом військовослужбовці знайшли і ключі від будинку. Вони зберігалися у продавця магазину поруч. Господиня залишила їх, щоб за будинком доглядали. Сусіди сказали, що в будинок навідуються невідомі люди приблизно раз на тиждень.

У квартирі був обладнаний радіоцентр. Однак деякого обладнання нема, всі електронні накопичувачі було вирвано.

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У будинку знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, фотографію хлопця у військовій формі РФ, дозвільні документи з мокрими печатками на право експлуатації радіостанцій, видані Управлінням Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку РФ, свідоцтво про реєстрацію радіоелектронного засобу та інші документи.

За висновками зв'язківців Нацгвардії, знайдену антену можна спокійно назвати антенним полем. Щогла дає можливість висуватися антені до 30 метрів вгору. Такі антени використовуються для прийому і передачі інформації на низьких частотах, тому дальність роботи передавача може досягати 300, в найкращому разі до 500 кілометрів.