Село Комишне на Луганщині обстріляли «Градами» з території Росії – Москаль

Снаряди були випущені зі Станиці Мітякінської Тарасовського району Ростовської області, повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

За інформацією його прес-служби, у Комишному пошкоджені кілька житлових будинків.

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«Раніше установки залпового вогню заїжджали з території Росії у так звану «ЛНР», робили залпи по українських містах і селах, після чого поверталися назад, - повідомляє Москаль. – А зараз стріляють безпосередньо з Росії».

Крім Комишного у Станично-Луганському районі були обстріляні також с. Валуйське (осколками пошкоджений газопровід середнього та низького тиску, зруйновані покрівлі, вибиті вікна у приватних будинках), с. Плотина (внаслідок артилерійського обстрілу осколкові поранення отримала 19-річна дівчина) та сама Станиця. Тут снарядами пошкоджені 9 приватних будинків, два з яких по вул. Свердлова прямими влученнями зруйновані вщент. Крім того, на вул. Миру снаряд від «Граду» влучив у житловий будинок, поранений господар, повідомляє прес-служба Москаля.

Раніше, за інформацією Геннадія Москаля, бойовики обстріляли Станицю Луганську забороненими касетними боєприпасами.