Аваков: Поранених львівських офіцерів вдалося евакуювати з третьої спроби

Про це повідоми міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами міністра, у вівторок близько 15:00 під селом Логвинове Донецької області (верхня частина "Дебальцівського виступу") потрапила в засідку група офіцерів МВС на чолі з начальником УМВС України у Львівській області Дмитром Загарія і командиром батальйону спеціального призначення МВС "Львів" Ігорем Вольским. Від вибуху фугасу загинув начальник УВБ на Львівській залізниці Дмитро Терновий.

"Ті, що вижили офіцери, незважаючи на поранення, - не здалися - прийняли бій", - наголосив Аваков і розповів, що під час бою тяжкопоранені міліціонери "по суті опинилися на території, контрольованій терористами, кілька годин тримали оборону і, в підсумку, зуміли з боєм прорватися назустріч підоспілим на виручку товаришам нашого підрозділу".

Зокрема, за даними міністра, з 15:30 бійці спецбатальйону "Львів" і підрозділ Нацгвардії провели три бойових рейди для порятунку товаришів. Два перших рейду не дали результату, однак саме третій, як повідомив Аваков, був успішним.

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"З третьої спроби група з 8 бійців батальйону МВС особливого призначення "Львів" на чолі з командиром роти, за підтримки ЗСУ деблокували офіцерів. Наразі поранені евакуйовані із зони АТО", - написав міністр.

Арсен Аваков подякував офіцерам, бійцям ЗСУ та МВС за доблесть і підкреслив, що "це має стати 500% правилом - своїх ніколи не кидати!"

"Так створюються непереможні армії і згуртовані сили. Нам не просто сьогодні, але так буде не завжди! І перемога буде за нами!", - висловив упевненість глава МВС.