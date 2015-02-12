За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 21 - поранений

Про це повідомив виконуючий обов'язки прес-секретаря Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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За його даними, за добу бойовиками скоєно 104 обстріли позицій сил АТО.

«В результаті обстрілу і бойових зіткнень Україна втратила двох військовослужбовців, ще 21 військовослужбовець отримав поранення різного ступеня тяжкості. Військові доставлені в медичні установи», - повідомив він.

Владислав Селезньов сказав, що станом на сьогоднішній день в госпіталях знаходяться 594 військових, з них 27 - тяжкопоранених.