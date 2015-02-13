Біля Гранітного бойовики з мінометів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, бойовики після рейду української бронегрупи на свій лівий фланг відкрили безладний мінометний вогонь по передніх позиціях сил АТО.

"Після нанесення двох вогневих ударів у відповідь українською артилерією міномети противника припинили вогонь. Однак бойовики продовжують завдавати ударів по позиціях українських військ у цьому районі з району Докучаєвська і Оленівки з САУ і РСЗВ "Град" (відмічена робота двох вогневих підрозділів - 12 САУ і 4 установки РСЗВ).