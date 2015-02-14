Українська артилерія знищила під Широкиним скупчення техніки і живої сили бойовиків

13:49, 14 лютого 2015
Війна
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Українська артилерія завдала успішний удар по скупченню техніки і живої сили противника на підступах до селища Широкине.

Украинские военные нанесли удар по врагу / Минобороны

Артилерія Збройних сил України знищила під Широкиним неподалік Маріуполя скупчення техніки та живої сили бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє полк "Азов".

"Щойно українська артилерія завдала успішного удару по скупченнях техніки та живої сили противника на підступах до селища Широкине», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожБіля Маріуполя помічено ворожий військовий літак - «Азов»«Широкине практично знищене в ході артилерійського бою. По селу без перерви працюють ворожі «Гради» та артилерія. Маємо велику кількість поранених. В бій прибувають нові сили. Бійці "Азову" та інших підрозділів, зокрема рота «Берда» та «Східний корпус», показують приклад мужності та героїзму. Чекаємо на підтримку підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні полку.

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