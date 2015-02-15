Бойовики не підготували майданчики для відводу важкого озброєння

Про це заявив спікер АТО Андрій Лисенко. "Бойовики не готують поки майданчики для того, щоб відвести важке озброєння. У будь-якому разі українська сторона буде дотримуватися режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння, яке є другим кроком на етапі реалізації мінських домовленостей", - сказав Андрій Лисенко.

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За його словами, українська сторона такі майданчики вже підготувала, однак якщо бойовики не стануть відводити важке озброєння, сили АТО вчинять аналогічно.

"Саме противник є активним атакуючим елементом, і як тільки він почне відводити важке озброєння, те ж саме зроблять українські військові", - сказав Андрій Лисенко, висловивши надію на те, що бойовики не порушать цю домовленість і приступлять до відведення техніки, а також обміну полоненими.

"Ми очікуємо, що ворог все ж виконає ці домовленості, тому що їхні підписи стоять під цим документом, і ми готові відвести важке озброєння. Ми готові до проведення обміну полоненими, і ми готові далі діяти по тих кроках, які прописані в останньому документі", - сказав спікер АТО.