Бойовики не підготували майданчики для відводу важкого озброєння

13:29, 15 лютого 2015
Війна
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Бойовики в Донецькій і Луганській областях не підготували майданчики для відводу важкого озброєння, передбаченого мінськими угодами.

REUTERS

Про це заявив спікер АТО Андрій Лисенко. "Бойовики не готують поки майданчики для того, щоб відвести важке озброєння. У будь-якому разі українська сторона буде дотримуватися режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння, яке є другим кроком на етапі реалізації мінських домовленостей", - сказав Андрій Лисенко.

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За його словами, українська сторона такі майданчики вже підготувала, однак якщо бойовики не стануть відводити важке озброєння, сили АТО вчинять аналогічно.

"Саме противник є активним атакуючим елементом, і як тільки він почне відводити важке озброєння, те ж саме зроблять українські військові", - сказав Андрій Лисенко, висловивши надію на те, що бойовики не порушать цю домовленість і приступлять до відведення техніки, а також обміну полоненими.

"Ми очікуємо, що ворог все ж виконає ці домовленості, тому що їхні підписи стоять під цим документом, і ми готові відвести важке озброєння. Ми готові до проведення обміну полоненими, і ми готові далі діяти по тих кроках, які прописані в останньому документі", - сказав спікер АТО.

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