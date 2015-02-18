Ще один батальйон вийшов з оточення в Дебальцевому - МВС

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, 23 спецпризначенці батальйону "Львів”, які перебували в районі Дебальцевого, на даний час направляються в Артемівськ.

Інформацію про те, чи є втрати серед бійців батальйону наразі не повідомляють.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook львівський громадський активіст Роман Верхоляк, "частина бійців батальйону «Львів», вийшли з оточення у Дебальцевому. Бійці втратили всі речі. Тому небайдужих закликають зібрати допомогу військовим, яку сьогодні буде їм відправлено зі Львова. Львів’ян просять приносити рюкзаки, каремати, форму, посуд, білизну та термоси і примуси”.