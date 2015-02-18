Бойовики впродовж дня 9 разів обстріляли Широкине
17:02, 18 лютого 2015Війна
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Бойовики впродовж дня дев‘ять разів обстріляли Широкине.
REUTERS
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.
«На 16.00 селище Широкине було обстріляне дев‘ять разів. Російські найманці використовують під час обстрілу міномети і стрілецьке озброєння», - наголошується в повідомленні.
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Також сказано, що станом на 10.00 було достовірно відомо про двох поранених з числа військовослужбовців сил АТО. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
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