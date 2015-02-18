Бойовики впродовж дня 9 разів обстріляли Широкине

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.

«На 16.00 селище Широкине було обстріляне дев‘ять разів. Російські найманці використовують під час обстрілу міномети і стрілецьке озброєння», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожБойовики вночі двічі штурмували позиції українських військових під Маріуполем

Також сказано, що станом на 10.00 було достовірно відомо про двох поранених з числа військовослужбовців сил АТО. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Читайте такожз Дебальцевого до Артемівська вивезли 167 поранених бійців