Бойовики посилили інтенсивність обстрілів на Маріупольському напрямку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу.

«Цієї доби спостерігалась активізація обстрілів і на Маріупольському напрямку. Поблизу селища Широкине злочинці вели вогонь по наших позиціях з танків, 13 разів завдали вогневих ударів з артилерії і мінометів», - заявив він.

Читайте такожПонад 90% особового складу українських військ вийшли з Дебальцевого В той же час, за словами Стельмаха, по усій лінії розмежування цієї ночі інтенсивність обстрілів зменшилась.

Також, за даними штабу АТО, на Луганщині ворожих обстрілів зазнало селище Кримське.