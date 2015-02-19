Бойовики посилили інтенсивність обстрілів на Маріупольському напрямку
10:08, 19 лютого 2015Війна
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Війська РФ та бойовиків посилили інтенсивність обстрілів на Маріупольському напрямку.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу.
«Цієї доби спостерігалась активізація обстрілів і на Маріупольському напрямку. Поблизу селища Широкине злочинці вели вогонь по наших позиціях з танків, 13 разів завдали вогневих ударів з артилерії і мінометів», - заявив він.
Читайте такожПонад 90% особового складу українських військ вийшли з Дебальцевого В той же час, за словами Стельмаха, по усій лінії розмежування цієї ночі інтенсивність обстрілів зменшилась.
Також, за даними штабу АТО, на Луганщині ворожих обстрілів зазнало селище Кримське.
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