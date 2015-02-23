На Луганщині затримали чергового коригувальника вогню бойовиків по Щастю

У Луганській області співробітники СБУ затримали терориста, який виконував диверсійні завдання в районі м. Щастя та у Станично-Луганському районі.

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що з січня цього року 33-річний місцевий житель брав участь у діяльності терористичного угруповання ЛНР. За словами затриманого, він "допомагав" диверсійній групі, до складу якої входили громадяни Російської Федерації, зокрема співробітники спецслужби ГРУ ГШ МО РФ.

Інформатор повідомляв членам терористичної організації дані щодо кількості військовослужбовців Збройних Сил України і Національної гвардії України у м. Щастя, сповіщав про місця їх дислокації та пересування.

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Зловмисник розповів, що особисто складав маршрути проникнення до тилу українських військ для вчинення диверсій.

Затриманий коригував вогонь артилерії бойовиків по рідному місту. Внаслідок цих злочинних обстрілів знищено інфраструктуру Щастя, зруйновано оселі громадян та вбито мирних мешканців.

Стосовно бойовика відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 15 років ув’язнення.

За рішенням суду терориста заарештовано.