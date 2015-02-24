Міліція Маріуполя розкрила подробиці вчорашньої перестрілки з диверсантами

Як повідомили в прес-службі ГУМВС України в Донецькій області, троє співробітників спецпідрозділу «Сокіл» і інспектор ДАІ зупинили легковий автомобіль для проведення огляду, пасажири якого напали на правоохоронців.

«За попередньою інформацією, один із зловмисників кинув у наряд міліції вибухпакет, а другий відкрив вогонь. В результаті чого один з працівників «Сокола» отримав вогнепальне поранення в скроневу область і помер на місці події. Двоє його товаришів по службі також отримали вогнепальні поранення, однак для їх життю загрози немає», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ МВС встановили особу бойовика, який обстріляв правоохоронців у Маріуполі

За даними міліції, імовірно, злочинець вів вогонь з пістолета невстановленого зразка.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави облуправління МВС Донеччини В'ячеслава Аброськіна, один із злочинців був убитий під час переслідування, інший втік з місця пригоди.

Міністр МВС України Арсен Аваков повідомив, що в автомобілі диверсійної групи працівники міліції знайшли значну кількість спеціальної вибухівки та необхідне спорядження для підриву залізничного полотна і спеціалізованих установ.

Згідно з повідомленням, в даний час вживаються всі заходи для встановлення місця знаходження та затримання другого фігуранта, після проведення необхідного комплексу слідчих дій даним фактом буде дана правова оцінка.