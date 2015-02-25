За добу бойовики 19 разів обстріляли позиції українських військових - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу.

Зокрема, за даними представника штабу АТО, другу добу поспіль в районі проведення антитерористичної операції спостерігається суттєве зменшення порушень режиму "тиша" бойовиками. "Водночас ворог продовжує наносити хаотичні вогневі удари по деяких населених пунктах. Так, цієї ночі, близько 23:00 та двічі після опівночі, терористи обстріляли з мінометів селище Попасна, що неподалік Дебальцевого. На Маріупольському, Луганському, Донецькому напрямку за ніч обстрілів не зафіксовано", - зазначив Стельмах.

Читайте такожБойовики виробили нову тактику бою проти сил АТО - Інформаційний спротив

"Однак доба, що минула, також не стала початком повноцінного перемир'я. Загалом з 5:00 24 лютого по 5:00 25 лютого бандформування 15 разів відкривали вогонь з артилерії і мінометів, 4 рази зі стрілецької зброї та гранатометів, а близько 17:00 поблизу Широкиного сили АТО відбили атаку противника", - наголосив Стельмах.

За його словами, "незважаючи на провокації противника, наші військові утримують позиції та дотримуються режиму припинення вогню уздовж всієї лінії бойового протистояння".