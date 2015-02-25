Сили АТО під Широкіним знищили великий склад боєприпасів бойовиків

Бійці Нацгвардії знищили великий склад боєприпасів терористів поблизу Широкіного.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, який наразі перебуває у зоні АТО, поінформували УНІАН у прес-службі МВС.

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«Сьогодні, приблизно о 17.00, терористи знову атакували позиції сил АТО поблизу Широкіного з танків та мінометів. Щойно, влучним вогнем у відповідь, бійці Нацгвардії знищили великий склад боєприпасів ворожих сил, неподалік цього населеного пункту», - підкреслив Шкіряк.

Також, за його даними, серед українських військових втрат немає.