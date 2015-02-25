Сили АТО під Широкіним знищили великий склад боєприпасів бойовиків
18:33, 25 лютого 2015Війна
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Сьогодні терористи атакували позиції сил АТО поблизу Широкіно з танків і мінометів.
REUTERS
Бійці Нацгвардії знищили великий склад боєприпасів терористів поблизу Широкіного.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, який наразі перебуває у зоні АТО, поінформували УНІАН у прес-службі МВС.
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«Сьогодні, приблизно о 17.00, терористи знову атакували позиції сил АТО поблизу Широкіного з танків та мінометів. Щойно, влучним вогнем у відповідь, бійці Нацгвардії знищили великий склад боєприпасів ворожих сил, неподалік цього населеного пункту», - підкреслив Шкіряк.
Також, за його даними, серед українських військових втрат немає.
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