На трасі "Бахмутка" за добу зафіксовано перестрілки

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, станом на сьогоднішній ранок немає зв'язку з двома населеними пунктами, де традиційно йдуть обстріли, - це Новотошківка поблизу 29-го блокпосту на "Бахмутці" і Троїцьке Попаснянського району неподалік Дебальцевого. В обох селах дислокуються українські військові, проте чи були там обстріли за вчорашній вечір і минулу ніч, поки що невідомо.

Також сказано, що минулої ночі вперше за тривалий проміжок часу не обстрілювали Попасну. Тут триває відновлення пошкоджених бойовими діями комунікацій: у мікрорайон ВРЗ подали воду, світло і газ є практично у всьому місті за винятком кількох вулиць.

Читайте такожНа Луганщині бойовики за добу обстріляли 4 населених пунктиНе було обстрілів також у Станиці Луганській, Трьохізбенці, Гірському, Золотому, Щасті, Нижньому і Світличному. Однак в околицях Золотого і Світличного лунали вибухи.

Крім того, на "Бахмутці" поблизу селища Кримське упродовж вчорашнього дня і минулої ночі періодично спалахували перестрілки з використанням автоматичної зброї і гранатометів. Інформації про руйнування або постраждалих людей немає.

Завдяки бойовому затишшю вдалося відновити ряд систем життєзабезпечення у Станиці Луганській. Весь центр смт вже зі світлом, сьогодні електроенергію включать ще на кількох вулицях. Вчора в окремі мікрорайони почали подавати воду, йде ремонт центральної системи опалення.