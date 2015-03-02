За час АТО загинуло понад 1500 військових, 6 тис. 226 - поранені

Про це заявив виконувач обов’язків речника Генерального штабу Владислав Селезньов, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що більшість загиблих – 1223 людини були представниками Збройних сил України. Службовців Національної гвардії серед загиблих – 132, співробітників Міністерства внутрішніх справ – 101, прикордонників – 63, працівників Служби безпеки України – 7, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій – 15.

Згідно з повідомленням, у лікарнях наразі перебуває 501 військовослужбовець, 13 з яких мають тяжкі поранення.

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За даними Генштабу, лише з початку дії нових мінських угод від 12 лютого, які мали зупинити бойові дії на сході України, загинули 58 військових, 320 були поранені. За словами голови місії ООН з моніторингу ситуації з прав людини в Україні Армена Арутюняна, ці цифри можуть зростати – дані щодо загиблих під час виходу з Дебальцева продовжують надходити.

За словами Селезньова, розбіжності в офіційних й оперативних даних є, але це пов’язано у першу чергу із необхідністю точно ідентифікувати загиблих.

«Якщо експертна оцінка відбувається із застосуванням аналізу ДНК, це може зайняти кілька місяців. Якщо ситуація не вимагає від медичних експертів такого глибокого дослідження, то термін набагато менший. Якщо будуть певні уточнення, ми про це проінформуємо, тому що Україна вправі знати про всіх загиблих героїв на сході України», – наголосив Селезньов.

Разом з тим, у полоні, за даними Генштабу, зараз перебуває 201 військовослужбовець. Втрати бронетехніки оцінюються в 968 одиниць.